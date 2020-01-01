Xiaomi отказывается от производства собственных процессоров

Процессорам Surge не суждено увидеть свет.

В 2017 году Xiaomi сообщала о начале производства процессора Surge S1, что сделало китайского производителя смартфонов членом элитной группы технологических компаний, таких как Samsung и Huawei, которые могли разрабатывать свои собственные чипсеты. Однако после Surge S1 мы мало что слышали о прогрессе в разработке чипов. Последняя информация из Китая говорит о том, что Xiaomi, вероятно, отказалась от своего проекта чипсета.

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Все смартфоны Xiaomi за последние пару лет работали на Qualcomm или MediaTek. По словам представителя отрасли, Xiaomi фокусирует свое внимание на других проектах, которые не так сложны или дороги, как разработка процессора. Вместо того, чтобы делать процессоры для смартфонов, компания стремится разрабатывать маломощные Bluetooth, радиочастотные чипы и другие периферийные компоненты. Он отмечает, что это будет отличаться от стратегии Huawei полностью инвестировать в свой чипсетный бизнес.

Он также добавляет, что Xiaomi, похоже, ищет баланс между разработкой конкурентоспособного продукта и финансовой прибылью. В связи с этим он диверсифицирует свой чип-бизнес, чтобы избежать долгосрочных затрат на исследования и разработки.

За последние пару лет Xiaomi вложила значительные средства в ряд компаний, выпускающих микросхемы. Буквально на прошлой неделе она приобрела долю в Hypower Electronics, производителе чипов с быстрой зарядкой. Ранее в этом году Xiaomi сделала стратегические инвестиции в двух производителей чипсетов. В прошлом году Xiaomi также инвестировала в фирму Verisilicon по разработке микросхем.

Напомним, ранее сообщалось, что названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 11.