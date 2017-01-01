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В Сети показали возможности камеры Xiaomi Mi Mix Alpha на 108 Мп

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Смартфон будет рекордным по количеству пикселей в камере.
Mi Mix Alpha должны показать 24 сентября
Mi Mix Alpha должны показать 24 сентября
xiaomi

Уже завтра компания Xiaomi должна представить новый концептуальный флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который получит несколько инновационных решений.

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Во-первых, этот будет первый смартфон в мире, экран которого будет загибаться на заднюю часть смартфона. Во-вторых, это первый смартфон, который будет оснащен датчиком изображения Samsung разрешением 108 Мп.

Компания Xiaomi опубликовала первую демонстрацию возможностей камеры Xiaomi Mi Mix Alpha, в которой нам показывают один и тот же снимок с разной степенью приближения.

Пример фото на камеру
Пример фото на камеру
xiaomi

Стоит добавить, что согласно неофициальной информации, Xiaomi Mi Mix Alpha станет первым в мире смартфоном, фронтальная камера которого будет располагаться под поверхностью дисплея.

Официальный анонс Xiaomi Mi Mix Alpha, Xiaomi Mi 9 Pro, оболочки MIUI 11 и телевизора Mi TV Pro и других устройств ожидается 24 сентября.

Напомним, ранее Xiaomi показала телефон со спрятанной в экран камерой.

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Теги: Mi Mix Alpha, Xiaomi, камера, смартфон
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