В Сети показали возможности камеры Xiaomi Mi Mix Alpha на 108 Мп

Смартфон будет рекордным по количеству пикселей в камере.

Уже завтра компания Xiaomi должна представить новый концептуальный флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который получит несколько инновационных решений.

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Во-первых, этот будет первый смартфон в мире, экран которого будет загибаться на заднюю часть смартфона. Во-вторых, это первый смартфон, который будет оснащен датчиком изображения Samsung разрешением 108 Мп.

Компания Xiaomi опубликовала первую демонстрацию возможностей камеры Xiaomi Mi Mix Alpha, в которой нам показывают один и тот же снимок с разной степенью приближения.

Пример фото на камеру xiaomi

Стоит добавить, что согласно неофициальной информации, Xiaomi Mi Mix Alpha станет первым в мире смартфоном, фронтальная камера которого будет располагаться под поверхностью дисплея.

Официальный анонс Xiaomi Mi Mix Alpha, Xiaomi Mi 9 Pro, оболочки MIUI 11 и телевизора Mi TV Pro и других устройств ожидается 24 сентября.

Напомним, ранее Xiaomi показала телефон со спрятанной в экран камерой.