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Круче человеческого глаза: Samsung создает камеру на 600 Мп

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Такую матрицу хотят поставить в смартфон.
Samsung создает матрицу на 600 Мп
Samsung создает матрицу на 600 Мп
EPA/UPG

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Южнокорейский гигант разрабатывает датчик изображения на 600 Мп. Об этом заявил авторитетный инсайдер Ice Universe, чьи утечки неоднократно подтверждались.

Samsung продолжит разработку датчиков изображения очень высокого разрешения. В будущем компания выпустит сенсоры разрешением 600 Мп, которые превзойдут возможности человеческого глаза.

Ранее Samsung представила камеры с разрешением 108 Мп, а позже сообщалось, что  инсайдеры ожидают появления сенсора разрешением 192 Мп

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Теги: Samsung, 600 Мп
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