Круче человеческого глаза: Samsung создает камеру на 600 Мп

Такую матрицу хотят поставить в смартфон.

Читай также: Samsung напугал владельцев смартфонов странным сообщением

Южнокорейский гигант разрабатывает датчик изображения на 600 Мп. Об этом заявил авторитетный инсайдер Ice Universe, чьи утечки неоднократно подтверждались.

The person in charge of Samsung's sensor business said: Samsung will continue to develop high-pixel sensors and will develop 600 MP sensors in the future, exceeding the limits of the human eye. — Ice universe (@UniverseIce) April 21, 2020

Samsung продолжит разработку датчиков изображения очень высокого разрешения. В будущем компания выпустит сенсоры разрешением 600 Мп, которые превзойдут возможности человеческого глаза.

Ранее Samsung представила камеры с разрешением 108 Мп, а позже сообщалось, что инсайдеры ожидают появления сенсора разрешением 192 Мп.