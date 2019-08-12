Samsung и Xiaomi показали сенсор камеры на 108 мегапикселей

Первым телефоном с такой камерой станет Mi Mix 4.

Первый модуль на 108 Мп сделали Samsung и Xiaomi news.samsung.com

Недавно Xiaomi заявила, что совместно с Samsung планирует выпустит смартфон, разрешение основной камеры которого составит 108 мегапикселей. Сегодня южнокорейский техногигант анонсировал новейший сенсор ISOCELL Bright HMX — первый в мире датчик мобильной камеры, способный снимать в рекордном разрешении.

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По сравнению с 64-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1, линейные размеры которого составляли 1/1,7'', габариты новой матрицы выросли до 1/1.33''. При этом размер пикселя остался прежним — 0,8 микрометра. Новинка способна снимать изображения с разрешением 12032x9024 пикселей, что сопоставимо с возможностями флагманских зеркалок.

«Благодаря тесному сотрудничеству с Xiaomi сенсор ISOCELL Bright HMX стал первым, чьё разрешение составляет более 100 миллионов пикселей. Он обеспечивает непревзойдённую цветопередачу и детализацию благодаря передовым технологиям Tetracell и ISOCELL Plus», — гласит пресс-релиз Samsung.

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Увеличение сенсора благоприятно отразилось и на количестве света, которое способна улавливать матрица. Функция Smart-ISO помогает максимально эффективно подобрать значение ISO в зависимости от условий освещённости. Помимо впечатляющего разрешения фотографий сенсор ISOCELL Bright HMX поддерживает съёмку 6К-видео (6016x3384 пикселей) с частотой 30 кадров в секунду.

Первой компанией, которая установит в свой смартфон новый сенсор Samsung, станет Xiaomi. По неподтверждённой информации, 108-мегапиксельная камера достанется модели Mi Mix 4. Серийное производство сенсоров ISOCELL Bright HMX Samsung планирует начать в сентябре текущего года.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в этом году выйдут смартфоны с камерами на 100 Мп.