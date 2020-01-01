Первый смартфон с камерой на 192 Мп готовят к выходу

Это будет не флагман.

Камеры на 108 Мп уже не будут рекордными gizchina.com/

Хотя ведущие компании в отрасли смартфонов, такие как Samsung и Apple, прекратили мегапиксельные войны, настаивая на использовании 12-мегапиксельных датчиков камеры, война все равно продолжается. Особенно среди китайских производителей. Согласно новым утечкам, в следующем месяце мы можем увидеть телефон с камерой 192 Мп.

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Сегмент флагманских устройств остановил мегапиксельные войны, выбрав камеры на 12 или 16 Мп в течение длительного времени. Но подъем некоторых производителей к таким разрешениям, как 32 и 48 Mп, снова вызвал эту войну. Наконец, Samsung и Xiaomi подняли планку на совершенно новый уровень в этой войне. Их флагманы вышли с камерами на 108 Мп.

Samsung и Xiaomi в настоящее время находятся на переднем крае битвы камер с высоким разрешением. Тем не менее, новая утечка предполагает, что телефон, который бросит вызов Samsung и флагманским камерам Xiaomi, будет доступен в следующем месяце.

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал в Weibo, что смартфон с камерой на 192 Мп будет доступен в следующем месяце.

Скриншот твитта

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Утверждается, что процессором смартфона, который будет поставляться с такой камерой, будет Snapdragon 765. Эта деталь показывает, что телефон не будет флагманом.

Snapdragon 765 технически поддерживает 192-мегапиксельные камеры. Однако такого примера камеры мы пока не видели.

Несмотря на то, что утечка говорит о существовании телефона, она не дает понять, какая компания его выпустит. Недавно было объявлено, что LG выпустит телефон 5G с процессором серии Snapdragon 760. Но, честно говоря, в настоящее время конкуренция между мегапикселями в основном идет между Samsung и Xiaomi, которые используют сенсоры камеры Samsung.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi разрабатывает смартфон с камерой на 144 Мп.