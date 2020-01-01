Samsung напугал владельцев смартфонов странным сообщением

Во всем мире смартфоны Galaxy получили сообщение с цифрой 1.

Пользователи телефонов Galaxy по всему миру получили таинственное уведомление от приложения Samsung Find My Mobile. Предупреждение просто гласит "1", а под ним - "1". Через несколько часов после инцидента Samsung заявил, что сообщения были непреднамеренно отправлены во время внутреннего теста.

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Сервис Samsung Find My Mobile позволяет владельцам устройств Samsung удаленно находить или блокировать свои смартфоны или планшеты, выполнять резервное копирование данных, хранящихся на устройствах, в Samsung Cloud, удалять локальные данные и блокировать доступ к Samsung Pay. Неудивительно, что некоторые владельцы Galaxy взбесились.

Samsung не первая компания, которая рассылает странные уведомления широкой аудитории. В прошлом году OnePlus случайно напугал своих пользователей искаженным текстом и китайскими иероглифами, что оказалось неудачным внутренним тестом для обновления программного обеспечения.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung готовит к выходу новый гибкий смартфон.