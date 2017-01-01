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Samsung представил смартфон с дырявым дисплеем

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Galaxy A9 Pro начнет продаваться в феврале.

Samsung Galaxy A9 Pro (2019)
Samsung Galaxy A9 Pro (2019)
samsung.com

Компания Samsung представила сегодня в Корее смартфон Samsung Galaxy A9 Pro (2019). На самом деле, это международная версия первого смартфона Samsung с дырявым дисплеем, Galaxy A8s, дебютировавшая в Китае в декабре.

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Samsung Galaxy A9 Pro (2019) оснащается 6,4-дюймовым дисплеем Infinity-O c разрешением Full HD+(2340 x 1080 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой, а также тройной основной камерой 24+5+10 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, NFC, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.

Размеры составляют 158,4×74,9×7,4 мм, а вес — 173 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Samsung Galaxy A9 Pro (2019) доступен в трех цветовых вариантах — голубом, зеленом и сером. Продажи в Корее начнутся 28 февраля 2019 года.

 

Напомним, ранее Samsung намекнул на скорый выход сгибающегося смартфона.

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Теги: Samsung, смартфон, дырявый дисплей
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