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Samsung намекнул на скорый выход сгибающегося смартфона

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Изображение логотипа явственно указывает на новый тип устройства.
Логотип намекает на сгибающийся смартфон
Логотип намекает на сгибающийся смартфон
Samsung_News_

Компания Samsung опубликовала изображение, намекающее на скорый анонс смартфона, который будет оснащен сгибающимся дисплеем.

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На изображении нам показывают логотип компании, который изгибается на 180 ° в районе центральной буквы S.

Первая официальная информация об устройстве должна быть опубликована на мероприятии Samsung Developer Conference, которое пройдет уже на этой неделе.

По слухам, смартфон будет оснащен основным сгибающимся дисплеем, диагональ которого составит 7,29 дюйма, а также дополнительным дисплеем диагональю 4,58 дюйма.

Samsung уже начала производство смартфонов, но темпы производства составляют всего 100 тыс. единиц в месяц.

Напомним, Samsung пообещала складной смартфон до конца года.

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Теги: Samsung, смартфон, сгибающийся смартфон
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