Samsung готовит к выходу новый гибкий смартфон

Возможно он будет называться Galaxy Fold 2.

В следующем месяце ожидается второй складной смартфон от Samsung, возможно, Galaxy Fold 2 - название модели пока неясно, поскольку оно не станет прямым преемником Samsung Galaxy Fold.

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В новом варианте устройство имеет удлиненную конструкцию, а не конструкцию планшета. Тем не менее, похоже, что Samsung все еще разрабатывает специальный смартфон - телефон-слайдер - в качестве альтернативы складным телефонам. Это инновационное устройство в настоящее время присутствует на выставке CES 2020, на стенде Samsung Display.

По сообщению корейского новостного издания ETNews, этот выдвижной смартфон демонстрируется в качестве прототипа компании для ограниченного числа партнеров на выставке CES в Вегасе.

Как известно из источников, при нажатии кнопки появляется дополнительная часть дисплея, которая увеличивает поверхность экрана. Гибкий экран будет раздвигаться по ширине. Таким образом, вы можете легко превратить 6-дюймовый дисплей смартфона в 8-дюймовый экран.

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В качестве экрана используется полиамидный пластик. Подобный тип дисплея используемый в Galaxy Fold.

Fold 2, скорее всего, будет иметь сверхтонкий стеклянный дисплей, устойчивый к царапинам. Однако этот гибкий экран будет сложнее использовать для прототипа смартфона, в конце концов, это не просто экран, который складывается в одной точке.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung готовит к выпуску гибкий планшет.