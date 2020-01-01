Раскрыты характеристики Meizu 17

Компания сама опубликовала данные о телефоне.

Слухи про смартфон Meizu 17 ходят давно, и компания перед анонсом решила сама раскрыть ключевые характеристики. Meizu опубликовала в китайской соцсети Weibo постер с характеристиками.

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Судя по постеру, Meizu 17 будет иметь большой экран с тонкими гранями и отверстием под селфи-камеру. Дисплей изогнут по краям и похож на привычный дизайн смартфонов компании.

Meizu 17 будет работать на чипсете Snapdragon 865 и модемом X55 с поддержкой 5G. Смартфон имеет батарею емкостью 4500 мАч.

Тизер Meizu 17 weibo.cn

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Помимо этого, телефон будет поддерживать технологию mSmart для быстрого переключения между соединениями, что поможет улучшить время автономной работы или обеспечить более высокую скорость загрузки, когда это необходимо. Устройство также будет поддерживать Wi-Fi 6 со скоростью загрузки до 4,151 Мбит/с.

Meizu 17 будет анонсирован 22 апреля 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu готовит к выходу доступный смартфон с мощным процессором.