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Meizu готовит к выходу доступный смартфон с мощным процессором

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Meizu Note 9 покажут уже в начале марта.
Meizu Note 9
Meizu Note 9
TENAA

Компания Meizu планирует представить еще один смартфон на базе мобильного процессора Snapdragon 675. Он будет называться Meizu Note 9. Будущая новинка уже прошла обязательную сертификацию в китайском регуляторе TENAA, а сегодня она была протестирована в AnTuTu.

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Бенчмарк подтвердил, что Meizu Note 9 получит 6 Гб оперативной памяти в паре с интегрированным флэш-накопителем объемом 64 Гб. Если верить TENAA, это не единственная конфигурация смартфона. Модель также будет доступна в модификации со 128 Гб постоянной памяти.

Результат смартфона составил 175 897 «попугаев», что полностью соответствует процессору Qualcomm Snapdragon 675 с графическим ускорителем Adreno 612. Однокристальная система выполнена по нормам 11-нанометровой технологии. Также благодаря AnTuTu стало известно, что Meizu Note 9 из коробки получит свежую версию операционной системы Android – v9.0 Pie. Естественно, поверх ОС от Google будет установлена фирменная прошивка Flyme 7.

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Из прочих характеристик можно отметить Full HD+ дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру на 20 Мп. В плане дизайна будущая новинка будет во многом походить на Xiaomi Redmi Note 7. Исполнение тыльной стороны будет полностью позаимствовано у конкурента. В частности, сзади расположатся два модуля камеры в вертикальной компоновке, вспышка и дактилоскопический сканер. 

Разрешение основной камеры составит 48 Мп + 5 Мп. Ходят слухи, что главный модуль будет построен на базе сенсора Samsung ISOCELL GM51. Автономность смартфона будет обеспечивать аккумулятор на 3900 мАч. Для сравнения, емкость комплектной батареи Redmi Note 7 составила 4000 мАч.

Meizu Note 9 будет представлен 6 марта в Китае. По слухам, цена смартфона составит 150 долларов. Верится в этом с трудом, учитывая то, какой процессор ляжет в основу модели. Куда вероятнее то, что стоимость будущей новинки окажется на уровне 250-300 долларов. Но точно это станет известно уже менее чем через две недели.

Приглашение на презентацию
Приглашение на презентацию

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu станет частично государственной компанией.

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Теги: Meizu, смартфон
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