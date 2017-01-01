Meizu представила два безрамочных смартфона - 16 и 16 Plus

Телефоны имеют встроенный в экран сенсор отпечатков пальцев.

Как и было запланировано ранее, компания Meizu представила обновлённую линейку своих флагманских Android-смартфонов на официальной презентации в Пекине. Новинка Meizu 16th и её модификация Meizu 16th Plus выделяются не только отсутствием популярной у многих производителей «моноброви», но и сочетанием топовой железной начинки с весьма тонким корпусом. Ещё одним приятным сюрпризом для пользователей стала доступная цена устройства.

Meizu 16

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Новинка получила 6-дюймовый Super AMOLED-дисплей, занимающий 91,18% площади фронтальной панели: это стало возможным в связи с отказом от трендовой «чёлки» в верхней части стекла. Разрешение экрана — Full HD+ (2160 х 1080), соотношение сторон — 18:9. Отличительной особенностью экрана стало распознавание силы нажатия по всей площади сенсора. Как и было заявлено ранее, Meizu 16th получил встроенный в экран сканер отпечатков пальцев со скоростью срабатывания 0,25 секунды и показателем в 99,12% удачных распознаваний.

"Сердцем" смартфона стал флагманский чипсет Snapdragon 845 с максимальной тактовой частотой 2,8 ГГц при поддержке 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X в зависимости от модификации. Для защиты от перегрева при высоких нагрузках производитель применил систему охлаждения на тепловых трубках.

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Фотовозможности флагмана представлены двойным тыловым модулем с функцией HDR, 4-осевой оптической стабилизацией и разрешением 12 + 20 Мп (сенсоры Sony IMX 350 и IMX 380). Фронтальная селфи-камера на 20 Мп разместилась под верхней рамкой дисплея. Все модули получили поддержку функций искусственного интеллекта для распознавания сцены и постобработки фотографий. Также Meizu 16th оснащён выделенным сопроцессором для обработки изображений.

Примечательно, что аппарат сохранил привычный многим пользователям аудиоразъём 3,5 мм, расположившийся на нижнем торце. В дополнение ко встроенным стереодинамикам звуковые возможности Meizu 16th дополнены поддержкой кодеков Qualcomm aptX и Sony LDAC.

Meizu 16 meizu.cn

Смартфон работает под управлением фирменной оболочки Flyme OS на базе Android 8.1 Oreo с поддержкой жестового управления. За тактильную отдачу при нажатии на дисплей отвечает технология mEngine 2.1.

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Вес смартфона составляет 152 грамма, толщина корпуса — 7,3 мм. Ёмкость аккумулятора с функцией быстрой зарядки mCharge составляет 3010 мАч. Стеклянная задняя крышка устройства выполнена по 3D-технологии. Поддерживается двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и все популярные частоты LTE.

Модификация смартфона под названием Meizu 16th Plus получила аналогичные Meizu 16th технические характеристики, за исключением размера дисплея (его диагональ составляет 6,5 дюймов) и максимального объёма встроенного хранилища (до 256 ГБ).

Технические характеристики Meizu 16th | Meizu 16th Plus

Чипсет: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 845 (4 х 2,8 ГГц + 4 х 1,7 ГГц), Adreno 630 710 МГц GPU

Дисплей: Super AMOLED,18:9, 2160 х 1080 пикселей, встроенный дактилоскопический сканер, 6" | 6.5"

Камера: Основная 12 Мп (Sony IMX380, f/1,8) + 20 Мп (IMX350, f/2,6), 1,55 мкм, фронтальная — 20 Мп, Sony IMX376, f/2,0

Память: оперативная 6 или 8 ГБ LPDDR4X, встроенная UFS 2.1 64/128 ГБ | 128/256 ГБ, без слота для microSD

Операционная система: : Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme OS

Сеть: GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE

Навигация: Dual GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.0, LDAC, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct, 2×2 MIMO

Разъёмы: 3,5 мм аудиоджек, USB Type-C, слот для Sim-карт (2 x nano-SIM)

Ёмкость аккумулятора: 3010 мАч | 3640 мАч, с поддержкой быстрой зарядки mCharge

Размеры: 150,5 х 73,3 х 7,3 мм | 160,4 х 78,2 х 7,3 мм

Вес: 152 г | 182 г

Meizu 16th в модификации 6/64 ГБ будет продаваться по цене 395 долларов, версия 6/128 обойдётся покупателям в 439 долларов, а топовая комплектация 8/128 ГБ будет стоить 485 долларов. Цена на Meizu 16th Plus будет повыше: 469 долларов за модель 6/128 ГБ, а версии 8/128 и 8/256 ГБ обойдутся в 515 и 585 долларов соответственно.

В розничную продажу на территории Китая смартфоны в чёрном и белом цветах корпуса поступят 20 августа. Сроки появления в Украине пока не озвучены.