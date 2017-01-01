Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Meizu станет частично государственной компанией

Комментариев: 0
Китай национализирует часть компании.
Meizu станет частично государственной
Meizu станет частично государственной
Meizu

Основатель Meizu Джек Вонг (Хуан Чжан) в письме работникам и фанатам, посвященном скорому наступлению Китайского нового года, объявил о переходе компании на систему смешанного владения. Это означает, что Meizu станет частично государственной компанией, одним из ключевых собственников которой будет Комитет по контролю и управлению государственным имуществом (SASAC). Схема смешанного владения была разработана правительством Китая для повышения эффективности госпредприятий путём их частичной приватизации. Meizu – это чуть ли не первая компания, которая воспользовалась ею в обратном направлении: из частной компании она становится частично государственной.

Читай также: Meizu готовит к выпуску смартфон с камерой на 48 Мп

Схема частичной национализации была предложена SASAC для финансового оздоровления компаний, оказавшихся в трудной экономической ситуации из-за общего замедления китайской экономики. Meizu, по всей видимости, из таких: основные продажи приходятся на Поднебесную, где спрос на смартфоны устойчиво сокращается – в результате чего сокращаются и продажи Meizu. По данным Counterpoint, в 2018 году в Китае компания продала на 48% меньше смартфонов, чем годом ранее, то есть почти в два раза. Выбраться из кризиса Meizu постарается, развивая направления IoT и 5G, а также интеграцию с сервисами Alibaba, пишет в своем письме Хуан Чжан.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu представила первый смартфон без отверстий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Meizu, Китай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь