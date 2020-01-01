В Сети появилось изображение флагмана Meizu 17

Смартфон должны представить весной.

В Сеть выложили рендер нового смартфона Meizu 17. Его должны анонсировать весной этого года.

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Как стало известно из утечки, флагман получит почти безрамочный дисплей. Камеру поместили в узкую рамку над экраном, а сканер отпечатков пальцев поместили под экран.

Смартфон получит сразу четыре основных камеры. Они идут вертикальным рядом, а вспышку встроили кольцом в одну из камер.

Уже известно, что телефон получит процессор Qualcomm Snapdragon 865. Это восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, а также графический процессор Adreno 650.

Смартфон Meizu 17 получит также модем 5G.

Ориентировочно телефон будет стоить больше 500 долларов, а на выбор будут доступны сразу несколько цветовых решений.

Напомним, ранее сообщалось, что видео работы флагмана Meizu 16s появилось за неделю до презентации.