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Meizu выпустит игровой турбо-смартфон

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Эту информацию подтвердил глава компании.
Предполагаемый вид Meizu 16T
Предполагаемый вид Meizu 16T
Gizmochina.com

В августе прошлого года китайская Meizu выпустила безрамочные флагманские смартфоны Meizu 16th и Meizu 16th Plus. В этом году им на смену Meizu 16s и Meizu 16s Plus на современном флагманском чипсете Snapdragon 855. А теперь глава компании, Джек Вонг (Jack Wong), подтвердил, что вместе с этими новинками дебютирует ориентированный на игры смартфон Meizu 16T. 

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По его словам, буква "T" в названии смартфона означает слово "Turbo". Хотя сам Meizu 16T, судя по всему, окажется слабее Meizu 16s и не будет относиться к флагманским продуктам. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов Джека Вонга об использовании в смартфоне отличного от Snapdragon 855 чипсета. 

Никакой информации о дате анонса Meizu 16s, Meizu 16s Plus и Meizu 16T пока нет. Но мы предполагаем, что все три аппарата будут представлены в мае. А первым смартфоном Meizu в 2019 году станет недорогой Meizu Note 9 с чипсетом Snapdragon 675 и 48 Мп камерой

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Теги: Meizu, смартфон
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