iPhone 9 могут показать в ближайшее время

Анонс может состояться до 5 апреля.

У Apple есть новый недорогой iPhone, который должен быть запущен в первой половине 2020 года. Учитывая текущую ситуацию в США и других странах, неясно, будет ли устройство выпущено в запланированные сроки, но есть признаки того, что это может произойти в ближайшее время.

Читай также: Apple может перенести выпуск нового iPhone на 2021 год

Слухи о новом недорогом iPhone начали появляться еще в начале февраля. Но сейчас дело дошло до конкретики - в онлайн-магазинах появляются новые варианты чехлов.

Источник, который отправил по электронной почте MacRumors фото, утверждает, что снимок был сделан сотрудником Best Buy. На фото, якобы, чехол Urban Armor Gear, разработанный для нового 4,7-дюймового iPhone‌ 2020. Там нет конкретного имени на коробке, что не является необычным до запуска нового устройства.

Нельзя утверждать, что чехол подлинный, но может это действительно один из случаев, когда производители, такие как Target и Best Buy, идут на опережение, когда дебютирует новый ‌iPhone‌, так как производители чехлов отправляют их в розничные магазины раньше, чтобы стать одним из первых.

По словам источника, приславшего фото, сотрудникам Best Buy было поручено не продавать эти чехлы до воскресенья, 5 апреля.

Читай также: В Сети появилось первое видео с iPhone 9

Возможно, эта дата означает анонс iPhone уже на этой неделе, но до сих пор мы не слышали подробностей о том, когда выйдет новый iPhone.

Мы не знаем, как Apple назовет свой новый телефон, но, по слухам, его называют iPhone 9. Утверждается, что новый iPhone идентичен iPhone 8, но с чипом A13 внутри, 4,7-дюймовым дисплеем, задней камерой с одним объективом, толстой верхней и нижней рамками и кнопкой Touch ID Home. Ожидается, что он будет поставляться в сером, серебристом и красном цветах, и будут варианты на 64 и 128 ГБ памяти.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone 9 могут показать уже в марте.