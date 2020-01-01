iPhone 9 могут показать уже в марте
Согласно последним сообщениям СМИ, Apple уже готовится к выпуску iPhone 9, и текущее тестирование этого продукта в основном закончено. А основным рынком может могут быть развивающиеся страны, такие как Индия.
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В отчете также упоминалось, что название смартфона будет именно iPhone 9, а не iPhone SE2, как ранее упоминалось в слухах. Новинка получит 4,7-дюймовый экран с кнопками распознавания отпечатков пальцев Touch ID. Также задняя часть будет выполнена из стекла с матовым эффектом, который сделает корпус на 0,5 мм толще, чем iPhone 8.
По словам информаторов, объем памяти iPhone 9 начинается с 64 ГБ, а стоимость - с 399 долларов. Версия на 128 ГБ может стоить 449 долларов или 499 долларов.
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Ранее предсказывалось, что iPhone 9 поступит в продажу в первом квартале этого года. В последние несколько лет Apple привыкла проводить пресс-конференции в марте, поэтому вероятность запуска в первом квартале этого года выше.
Благодаря обновленному процессору A13, iPhone 9 будет поддерживаться iOS в ближайшие несколько лет.
Напомним, ранее сообщалось, что Китай обвинил Apple в сборе данных.
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