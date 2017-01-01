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Apple назвала дату анонса новых iPad, iPod и AirPods

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Также могут показать iOS 12.2.
Анонс мероприятия
Анонс мероприятия
apple.com

В этот день ожидается анонс новых iPad, iPod touch седьмого поколения и наушников AirPods 2
Это дата уже неоднократно называлась, но впервые она подтверждена официально. Как видно на электронном пригласительном, новое мероприятие Apple состоится 25 марта в штаб-квартире компании в Купертино.

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Судя по слогану, речь и правда в первую очередь пойдет о сервисах – новостном и стриминговом. Первый предложит за $10 в месяц получить неограниченный доступ к ресурсам крупнейших новостных и информационных сайтов США – The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times. Что касается стримингового сервиса, то, по слухам, на мероприятии он будет только анонсирован, а в реальности заработает несколько месяцев спустя.

Вместе с этим ожидаются и анонсы аппаратных решений. Среди них: iPad Mini 5, iPad и iPod touch седьмого поколения, AirPods 2. Все эти устройства так или иначе связаны с потреблением контента, так что премьера их одновременно с сервисами выглядит совершенно логично. А еще на мероприятии, возможно, представят iOS 12.2.

Напомним, ранее Apple выпустила обновление с исправлением FaceTime.

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Теги: Apple, презентация нового iPad
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