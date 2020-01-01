Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Сети появилось первое видео с iPhone 9

Комментариев: 0
Но видео быстро разоблачили как фейковое.
Модификацию iPhone 8 хотели выдать за новый смартфон
Модификацию iPhone 8 хотели выдать за новый смартфон
Скриншот видео

Китайский блогер выложил в Сеть видео, где демонстрирует смартфон, похожий на iPhone 8. Автор подписал свое видео как 9 (iPhone SE 2). 

Читай также: Apple начала тестирование нового доступного iPhone

Пользователи заподозрили, что это может быть какой-то смартфон на Андроиде. Но позже появилась информация, что это просто модифицированная версия iPhone 8. Он был создан командой моддеров, которые делают разные версии корпусов для смартфонов. Эту информацию подтвердил и создатель корпуса.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса поставки нового iPhone могут задержаться.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: iPhone 9, Apple, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь