В Сети появилось первое видео с iPhone 9
Но видео быстро разоблачили как фейковое.
Китайский блогер выложил в Сеть видео, где демонстрирует смартфон, похожий на iPhone 8. Автор подписал свое видео как 9 (iPhone SE 2).
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Пользователи заподозрили, что это может быть какой-то смартфон на Андроиде. Но позже появилась информация, что это просто модифицированная версия iPhone 8. Он был создан командой моддеров, которые делают разные версии корпусов для смартфонов. Эту информацию подтвердил и создатель корпуса.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса поставки нового iPhone могут задержаться.
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