В Австралии создают дрон для поиска больных коронавирусом

Беспилотник выявит больных по температуре и дыханию.

Университет Южной Австралии (UniSA) в сотрудничестве с канадской компанией разрабатывает "пандемический беспилотник" для удаленного мониторинга и обнаружения людей с инфекционными респираторными заболеваниями.

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Дрон будет оснащен специальным датчиком и системой компьютерного зрения, которая может контролировать температуру, частоту сердечных сокращений и дыхания, а также обнаруживать людей, чихающих и кашляющих в толпе, офисах, аэропортах, круизных лайнерах, домах престарелых и других местах, где группы люди могут работать или собираться.

Команда UniSA во главе с профессором защиты сенсорных систем профессором Яваном Чалем, будет работать с Draganfly Inc, североамериканской компанией, занимающейся технологиями дронов, чтобы немедленно начать интеграцию коммерческих, медицинских и государственных заказчиков.

Профессор Чал, работающий вместе с д-ром Али аль-Наджи и Асанкой Перерой, добился глобального признания в 2017 году, когда они продемонстрировали алгоритмы обработки изображений, которые могут извлекать частоту сердечных сокращений человека из видео дронов.

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С тех пор они продемонстрировали, что частоту сердечных сокращений и частоту дыхания можно измерять с высокой точностью в пределах 5-10 метров от людей, используя беспилотники и на расстоянии до 50 метров с помощью стационарных камер. Они также разработали алгоритмы, которые могут интерпретировать действия человека, такие как чихание и кашель.

Он говорит, что эта технология может стать эффективным средством скрининга пандемии COVID-19.

Профессор Чал говорит, что технология изначально была предусмотрена для зон военных действий и стихийных бедствий, а также для дистанционного мониторинга частоты сердечных сокращений недоношенных детей в инкубаторах.

Напомним, ранее сообщалось, что дрон впервые спас человека, доставив почку для пересадки.