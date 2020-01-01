Физик примагнитил нос, пытаясь помочь в борьбе с коронавирусом

Магниты застряли в носу во время создания инструмента для предотвращения заражения.

Австралийский астрофизик попал в больницу после того, как четыре магнита застряли у него в носу. Физик пытался изобрести устройство, которое не дает людям касаться их лица во время вспышки коронавируса.

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27-летний астрофизик, который изучает пульсары и гравитационные волны, Даниэль Рирдон, научный сотрудник в Мельбурнском университете, строил ожерелье, которое подает сигнал тревоги при контакте с лицом. Но что-то пошло не так.

"У меня есть кое-какое электронное оборудование, но на самом деле у меня нет опыта или опыта в создании схем или других вещей", - сказал он Guardian Australia. "У меня был прибор, который обнаруживает магнитные поля. Я подумал, что если бы я построил схему, которая могла бы обнаружить магнитное поле, и мы надели магниты на наши запястья, то он мог бы подать сигнал тревоги, если вы поднесете его слишком близко к лицу"..

Тем не менее, ученый понял, что электронная часть, которую он сделал, делала противоположное - и замыкала цепь только тогда, когда не было магнитного поля.

"Я случайно изобрел ожерелье, которое постоянно гудит, если вы не подносите руку близко к лицу", - сказал он.

"Я крепил магниты к мочкам уха, а затем - к ноздре, и все довольно быстро пошло не по плану, когда я поднес магниты к другой ноздре", - говорит Рирдон.

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Ученый сказал, что он поместил два магнита в ноздри и два снаружи. Когда он снял магниты с внешней стороны носа, они слиплись. Исследователь попытался использовать оставшиеся магниты, чтобы удалить их.

"В этот момент мой партнер, который работает в больнице, смеялся надо мной", - сказал он. "Я пытался вытащить их, но в нижней части моего носа есть выступ. После 20 минут борьбы я решил решить проблему с Google и нашел статью об 11-летнем мальчике, у которого была такая же проблема. Решение было в том, что нужно больше магнитов, чтобы поместить их снаружи, чтобы компенсировать притяжение".

"Когда я потянул вниз, чтобы попытаться снять магниты, они прицепились друг к другу. И эти два магнита оказались в моей левой ноздре", - жалуется ученый.

Перед посещением больницы Рирдон даже пытался использовать плоскогубцы, чтобы вытащить магниты.

"Каждый раз, когда я подносил плоскогубцы к носу, весь нос смещался к плоскогубцам, а затем плоскогубцы прилипали к магниту", - сказал он. "Это было немного больно".

В больнице команда из двух врачей применила анестезирующий спрей и вручную удалила магниты из носа Рирдона.

"Когда они вытащили три из левой ноздри, последний упал мне в горло", - сказал он. "Это могло быть небольшой проблемой, если бы я проглотил или вдохнул его, но я, к счастью, смог наклониться вперед и выкашлять это… Излишне говорить, что я больше не буду играть с магнитами", - добавляет Рирдон.

Напомним, ранее сообщалось, что влияние коронавируса на города рассмотрели из космоса.