Крупные технологические компании присоединились к борьбе с коронавирусом

Сразу несколько компаний представили своим сервисы.

Команда Microsoft Bing создала трекер для COVID-19 по адресу www.bing.com/covid.

Сайт, запущенный в воскресенье, имеет карту и отслеживает общее количество подтвержденных случаев COVID-19, а также случаев в каждой стране. Нажмите на страну, и вы получите больше информации о вспышке вируса там, с количеством заболевших/выздоровевших/смертельных случаев, а также новости и видео. Для США вы также получите разбивку подтвержденных случаев по штатам.

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Сайт не предлагает ничего существенно отличающегося от аналогичных трекеров, которые мы видели - онлайн-карта университета Джона Хопкинса по-прежнему остается одним из лучших ресурсов, но он быстрый, чистый и удобный для мобильных устройств. Кроме того, вкладка "Новости" для отдельных стран в настоящее время ничего не показывает.

Сайт был создан коллективом сотрудников Microsoft Bing, работающих на дому, и данные получены из таких источников, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также Европейский центр Профилактика и контроль заболеваний (ECDC).

В понедельник Alphabet's Verily запустила веб-сайт для проверки на наличие коронавирусов для округов Санта-Клара и Сан-Матео в Калифорнии. Verily является "сестринской компанией" для Google (обе компании являются дочерними компаниями Alphabet), которая занимается науками о жизни и здравоохранением.

В настоящее время веб-сайт Verily по скринингу на коронавирус ограничен двумя округами в Калифорнии.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры используют коронавирус для атак.