Влияние коронавируса на города рассмотрели из космоса

Глобальная реакция на новую пандемию коронавируса настолько интенсивна, что видна из космоса.

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В то время как люди во всем мире сидят дома и практикуют “социальное дистанцирование“, спутники запечатлели невероятные кадры мест, которые раньше были одними из самых людных мест на Земле. Теперь они опустели из-за коронавируса.

На этих снимках, полученных от спутников MaxView WorldView WorldView, можно увидеть пустые аэропорты и автомагистрали, заброшенные торговые центры. Мрачные последствия широкомасштабной глобальной пандемии превратили даже самые густонаселенные города в города-призраки.

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В то время как эти космические снимки показывают, как толпы, казалось бы, исчезли с лица Земли, они также показывают несколько новых структур, появляющихся по всему миру: временные больницы, которые строятся, чтобы справиться с наплывом пациентов.

На снимках Максара показаны два медицинских учреждения, которые были построены в Ухане, Китай, где возник новый коронавирус. На спутниках также были видны объекты для тестирования на коронавирус в Германии и футбольный стадион в Сан-Паулу, Бразилия, который превращается в больницу.

Также спутник заснял крупным планом новые объекты, которые появились из-за коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.