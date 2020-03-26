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Влияние коронавируса на города рассмотрели из космоса

Комментариев: 2
Глобальная реакция на новую пандемию коронавируса настолько интенсивна, что видна из космоса.
Колизей в Риме 18 марта 2020 года
Колизей в Риме 18 марта 2020 года
Maxar Technologies

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В то время как люди во всем мире сидят дома и практикуют “социальное дистанцирование“, спутники запечатлели невероятные кадры мест, которые раньше были одними из самых людных мест на Земле. Теперь они опустели из-за коронавируса.

На этих снимках, полученных от спутников MaxView WorldView WorldView, можно увидеть пустые аэропорты и автомагистрали, заброшенные торговые центры. Мрачные последствия широкомасштабной глобальной пандемии превратили даже самые густонаселенные города в города-призраки.

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В то время как эти космические снимки показывают, как толпы, казалось бы, исчезли с лица Земли, они также показывают несколько новых структур, появляющихся по всему миру: временные больницы, которые строятся, чтобы справиться с наплывом пациентов.

На снимках Максара показаны два медицинских учреждения, которые были построены в Ухане, Китай, где возник новый коронавирус. На спутниках также были видны объекты для тестирования на коронавирус в Германии и футбольный стадион в Сан-Паулу, Бразилия, который превращается в больницу.

Также спутник заснял крупным планом новые объекты, которые появились из-за коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.

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Теги: коронавирус, фото, спутник
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Комментариев (2)
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katzIgor    26.03.2020, 23:36
Оценка:  +1
katzIgor
коронавирус роскрасил в цвета фото?
Яроcлав    26.03.2020, 22:37
Оценка:  -1
Яроcлав
Плять. Ну уже со всех сторон этот "коровапапирус" обсасывали. Вот с космоса - еще не показывали!
А покажите его из писды Гретты Тумберг, в Вальпургиеву ночь, когда черная курица станет белой и снесёт ийцо...
Может тогда будет больше паники?
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