Коронавирус: В Индии закрывают производство iPhone XR

За нарушение грозит уголовная ответственность.

Производство iPhone XR на заводе поставщика Foxconn в Ченнае, Индия, будет остановлено или, по крайней мере, серьезно ограничено. Местный район Тамил Наду подлежит процедуре блокировки для предотвращения распространения коронавируса.

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Во вторник с 18:00 по местному времени правительство Индии применило раздел 144 своего уголовного кодекса и применило его ко всем публичным мероприятиям. Раздел 144 запрещает собрание четырех или более людей в одном месте, и во время блокировки.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился о закрытии территории всей страны с полуночи вторника, которая продлится как минимум до 31 марта.

“Поскольку это чрезвычайная неотложная медицинская помощь, мы применили эти строгие меры. Тридцать совместных команд корпорации и полиции будут проходить обходы, проверяя, кто их нарушает“, - заявил комиссар Дж. Пракаш.

Foxconn производит iPhone XR в Индии с октября 2019 года, после нескольких недель пробных запусков, но, как полагают, планирует производить и iPhone 11. В настоящее время iPhone XR доминирует в продажах смартфонов по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что подрядчик Apple запретил рабочим выходить на фабрики.