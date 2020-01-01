Видео дня: Свадьба вслепую и От пацанки до панянки

В тренде - ТВ-шоу.

Від пацанки до панянки. Выпуск 4. Сезон 4

Читай также: Видео дня: Little Big - Uno и Ответы на вопросы о коронавирусе

После мощного кутежа пацанки на похмелье и с сушняком собирали чемоданы и прощались со Школой леди. #Загублені так разочаровали преподавателей, что они даже не пришли с ними попрощаться. Однако с царского плеча дали им автобус, который должен был отвезти их на вокзал. Но каково было удивление участниц в 4 выпуске проекта Від пацанки до панянки, когда водитель высадил их посреди леса возле центра социальной адаптации лиц без определенного места жительства! Именно здесь пацанки провели неделю исправительных работ, где они ухаживали за людьми с ограниченными возможностями, и переосмысливали свое поведение. Кстати, к банде бунтарок присоединилась новая хулиганка – 22-летняя Катюша Большакова по прозвищу Серега! Хочешь познакомиться с ней и узнать, простили ли преподаватели пацанкам их позорное поведение? Тогда смотри онлайн 4 выпуск программы Від пацанки до панянки 4 сезон.

Владимир и Настя. Свадьба вслепую – 8 выпуск, 6 сезон

Читай также: Видео дня: Как преступники выдают себя и Топ-модель по-украински

Настя занимается приготовлением крафтового варенья и натуральных сладостей в рамках семейного бизнеса. Девушка готова стать идеальной женой для своего мужа, ведь она постоянно совершенствуется даже в сексе. Настя любит экстрим и поэтому берет от жизни все. Также женщина занимается фотопроектами, чтобы научить девушек раскрепощаться и любить свое тело. Настя ищет мужественного, решительного и сексуального мужчину. Владимир работает в ресторанном бизнесе профессиональным поваром. Также мужчина систематично занимается плаванием для поддержания своего тела. Приоритетом для Владимира является создание счастливой и крепкой семьи, именно поэтому он и пришел на проект. Изменят ли герои свое отношение к интимным отношениям и смогут ли построить счастливую семью? Смотрите 8 выпуск 6 сезона "Свадьба вслепую".

Напомним. днем ранее в тренды попали МастерШеф и Коронавирус / Новости / Мифы / Комментарии.