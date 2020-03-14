Видео дня: МастерШеф и Коронавирус / Новости / Мифы / Комментарии

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МастерШеф. Профессионалы-2. Выпуск 3 от 14.03.2020

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Вас ждут невероятные достижения участников и такие же громкие провалы. Не сладко придется даже опытным шефам: ведь командам нужно повторить блюда, награжденные звездами Мишлен, при этом совершенно не зная рецепта. Хватит ли знаний героям, чтобы распознать тончайшее разнообразие вкусов: нотку ванили в мясе и клубнику в помидорах? Узнайте прямо сейчас в шоу МастерШеф Профессионалы 2020.

В 3 выпуске на битву черных фартуков попадет… Владимир Ярославский! Судья проекта приготовит уникальный десерт на шпателе, чтобы вдохновить поваров и показать, что на кухне нет ничего невозможного. А вот смогут ли участники конкурса на вылет придумать оригинальные сочетания предметов быта, например, часов, виниловых пластинок и рогов, со вкусными блюдами? Смотрите в шоу МастерШеф Профессионалы 2 сезон.

Коронавирус / Новости / Мифы / Комментарии | Доктор Комаровский

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Количество заболевших в Китае меньше, чем за его пределами. Президенты Америки и Бразилии здоровы, жены премьеров Канады и Испании инфицированы, Елизавета II покинула Букингемский дворец. Кроме трех стран-лидеров, еще 11 имеют больше, чем по 1000 заболевших.

Напомним, ранее в тренды попали Экстренное обращение Зеленского и Эпидемию не остановить.