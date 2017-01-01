Видео дня: Как преступники выдают себя и Топ-модель по-украински

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Как преступники выдают себя

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В этом выпуске вы узнаете, что говорят о человеке его следы, чем отличаются отпечатки пальцев разных народов, как запутать ищеек, о чем говорят следы на пулях, как выглядят современные охотники за головами, и возможно ли вообще совершить дело, которое невозможно будет раскрыть.

Топ-модель по-украински

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В 8 выпуске программы Топ-модель по-украински 3 сезон от 18.10.2010 в модельном доме воцарится мир и покой, ведь на прошлой неделе проект покинула самая скандальная участница сезона ХТЗ. Наконец-то девушки забудут о провокациях, ссорах и драках! Но надолго ли? Ответ ищи дальше!

Напомним, днем ранее в тренды попали Эксы. Сезон 2 и МастерШеф. Сезон 9.