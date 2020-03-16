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Видео дня: Little Big - Uno и Ответы на вопросы о коронавирусе

Комментариев: 1
В тренде - развлекательный контент и ответы врача.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020

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Группа Little Big выпустила клип на песню Uno, с которой поедет на Евровидение в 2020 году. Клип попал на первое место по просмотрам, набрав более 24 млн просмотров за три дня.

Ответы на вопросы о коронавирусе | Доктор Комаровский

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Вполне возможно и даже очень вероятно, что вам уже надоели публикации о коронавирусе. Но количество писем с вопросами и вопросов в комментариях какое-то запредельное, поэтому деваться некуда. Тем более, что в последнем видео (от 10 марта) Комаровский пообещал весь следующий выпуск посвятить именно ответам на вопросы. 

Изучая вопросы, доктор просто вынужден читать все комментарии подряд, и до сих пор находится под впечатлением от количества хамства и озлобленных инфантильных комментариев. 

Напомним, ранее в тренды попали От пацанки до панянки и Лучшие лайфхаки из TikTok.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  16.03.2020, 12:03
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гость
Нахера нам, бандеро-фашистам, это еб...ное кацапское говно?
Мы молимся за то, чтобы коронавирус выкосил нах все население пид.ар.ашки
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