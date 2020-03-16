Видео дня: Little Big - Uno и Ответы на вопросы о коронавирусе
Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020
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Группа Little Big выпустила клип на песню Uno, с которой поедет на Евровидение в 2020 году. Клип попал на первое место по просмотрам, набрав более 24 млн просмотров за три дня.
Ответы на вопросы о коронавирусе | Доктор Комаровский
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Вполне возможно и даже очень вероятно, что вам уже надоели публикации о коронавирусе. Но количество писем с вопросами и вопросов в комментариях какое-то запредельное, поэтому деваться некуда. Тем более, что в последнем видео (от 10 марта) Комаровский пообещал весь следующий выпуск посвятить именно ответам на вопросы.
Изучая вопросы, доктор просто вынужден читать все комментарии подряд, и до сих пор находится под впечатлением от количества хамства и озлобленных инфантильных комментариев.
Напомним, ранее в тренды попали От пацанки до панянки и Лучшие лайфхаки из TikTok.
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