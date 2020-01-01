Коронавирус: Samsung переводит сотрудников на удаленную работу

Корейская компания решила пойти на крайние меры.

Samsung Electronics, известная компания-производитель электроники, активно работает над созданием модели домашнего бизнеса для многих своих сотрудников. Компания "настоятельно рекомендовала" это решение, чтобы предотвратить распространения коронавируса.

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Согласно источнику, во внутренних записках и документах, распространяющих подробные планы по сдерживанию дальнейшей эскалации коронавирусной инфекции. Samsung теперь будет проходить проверку состояния здоровья на входах в свои объекты, в то время как международные поездки ограничиваются только "критически важными поездками". Кроме того, у компании также есть специальная целевая группа, которая будет путешествовать по всему миру, чтобы отслеживать и внедрять последние экспертные рекомендации. Также будут отправлены специальные пакеты помощи тем, кто работает дома или находится на карантине.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung остановил производство складных смартфонов из-за коронавируса.