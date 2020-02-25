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Коронавирус: Samsung остановил производство складных смартфонов

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Фабрика по производству Galaxy Z Flip и Galaxy Fold временно закрыта.
Завод Samsung временно закрыли
Завод Samsung временно закрыли
EPA/UPG

В южнокорейском городе Куми был остановлен завод Samsung, где производят складные смартфоны Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Причиной послужило обнаружение у сотрудника признака коронавируса, сообщает Reuters. 

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Симптомы заболевания обнаружены у работника фабрики в субботу. Его и контактировавших с ним коллег отправили на карантин. Компании пришлось остановить производство в Куми. Повлияет ли закрытие завода на выпуск складных смартфонов - пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.

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Теги: коронавирус, Samsung, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.02.2020, 10:36
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гость
Корона -вирус, не берёт только евреев. Значит это они создали биологическое оружие по уничтожению всех не евреев. Надо запустить по Эзраилю ядерный фугас.
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