Коронавирус: Samsung остановил производство складных смартфонов

Фабрика по производству Galaxy Z Flip и Galaxy Fold временно закрыта.

В южнокорейском городе Куми был остановлен завод Samsung, где производят складные смартфоны Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Причиной послужило обнаружение у сотрудника признака коронавируса, сообщает Reuters.

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Симптомы заболевания обнаружены у работника фабрики в субботу. Его и контактировавших с ним коллег отправили на карантин. Компании пришлось остановить производство в Куми. Повлияет ли закрытие завода на выпуск складных смартфонов - пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.