Видео дня: 5 лайфхаков и Go_A – Соловей

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Go_A – Соловей – Финал Национального отбора на Евровидение-2020

Встречайте – открытие Национального отбора на Евровидение-2020 электро фолк группа Go_A с песней Соловей!

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Из-за необычного тембра голоса солистку группы Екатерину Павленко очень часто путали с 90-летней бабушкой из далекого уголка Украины, которая еще сохранила в памяти и сердце уникальные украинские мотивы. Однако увидев на сцене Нацотбора на Евровидение-2020 молодую девушку и то, что она вытворяет с голосом, зрители и судьи оставили сомнения: группа Go_A достойна быть представителем Украины на песенном конкурсе в Роттердаме. Неординарные электро-биты в смелом сочетании с аутентичным украинским голосом – именно это и покорило всех присутствующих. А доказательство восхищения талантом Go_A – одни из самых высоких баллов от украинцев и судей.

5 ЛАЙФХАКОВ ОТ SLIVKISHOW

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Блогеры из SlivkiShow выпустили ролик, где собрали пять полезных советов, которые наверняка пригодятся вам в повседневной жизни. Как легко снять крышку с перечницы, сделав ее многоразовой, как зашнуровать ботинки, чтобы они постоянно не развязывались, как не искать мусорные пакеты каждый раз после выброса мусора и как легко открыть пузырек с лекарствами.

Напомним, ранее в тренды попали коронавирус и Матч Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг.