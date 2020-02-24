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Google запретил ставить свои сервисы на смартфоны Huawei

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Запрет коснулся новых смартфонов.
Google объяснил запрет на свои приложения для Huawei
Google объяснил запрет на свои приложения для Huawei
gizmochina.com/

Вскоре после того, как Соединенные Штаты включили Huawei в санкционный список, фактически запретив вести бизнес с американскими компаниями, Google прекратила поддержку Huawei, запретив ей использовать Android на своих смартфонах.

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Теперь Google опубликовал новую статью, в которой компания разъясняет, что ей запрещено работать с Huawei на новых моделях устройств или предоставлять приложения Google, включая Gmail, Карты, YouTube, Play Store и другие, для предварительной загрузки или загрузки на этих устройствах. 

Google также добавил, что компания продолжала работать с Huawei в соответствии с правительственными постановлениями для предоставления обновлений безопасности и обновлений для приложений и сервисов Google на существующих устройствах и заявляет, что будет продолжать это делать.

Для тех, кто не знает, Google может работать с Huawei только на моделях устройств, доступных для общественности до 16 мая 2019 года или ранее. Компания также предупреждает пользователей не загружать свои приложения на новые телефоны Huawei.

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В сообщении в блоге говорится, что "загруженные приложения Google не будут работать надежно, потому что мы не разрешаем этим службам работать на несертифицированных устройствах, где безопасность может быть нарушена. Загрузка приложений Google также сопряжена с высоким риском установки приложения, которое было изменено или подделано таким образом, что это может поставить под угрозу безопасность пользователей".

Тем временем Huawei запустила Huawei Mobile Services, также известную как HMS, которая рассматривается как альтернатива GMS, чтобы уменьшить свою зависимость от Google. Компания также планирует инвестировать миллиарды долларов в развитие своей экосистемы приложений.

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Теги: Google, Huawei, санкции
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Комментариев (1)
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shuragr    24.02.2020, 11:53
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shuragr
грёбаный гугл, как же ты достал своим шпионством и тупостью
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