Google начал удалять приложения за навязчивую рекламу

Приложения удалили из Play Store и запретили монетизировать рекламу.

Google удаляет приложения в магазине Google Play с самыми неприятными рекламными объявлениями. Сегодня компания объявила, что удалила "почти 600" приложений из Play Store - запретив им также монетизировать рекламу.

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В частности, Google говорит, что удалила приложения, в которых реклама отображается пользователям "неожиданным образом", например, реклама показывается, когда вы фактически не используете устройство, или если вы получаете неожиданную полноэкранную рекламу при попытке сделать телефонный звонок или разблокировать телефон.

По сравнению с Apple App Store, магазин Google Play часто считается менее безопасным; процесс проверки приложений менее строг, чем у Apple, которая часто запрещает новые приложения и обновления. Таким образом, хотя "почти 600" - это лишь малая часть из примерно 3 миллионов приложений в Play Store, это обнадеживающий элемент правоприменения со стороны Google.

Более того, по словам Google, это только начало. Разработчики изо всех сил стараются найти новые способы маскировки подобной рекламы, но Google заявляет, что разработала новые технологии, чтобы помочь обнаружить такие хитрости. Например, компания заявляет, что новый подход к машинному обучению для определения того, когда реклама показывается вне контекста, привел к сегодняшнему удалению.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустила сервис платной подписки на игры.