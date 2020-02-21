Microsoft изменила Центр обновления Windows 10

Microsoft внедряет меры, которые могут улучшить общее использование Windows Update в Windows 10.

Microsoft изо всех сил пыталась добиться правильного обновления Windows, ведь пользователи сообщали о проблемах после каждого обновления Windows 10. В 2019 году Microsoft подверглась критике за принудительное обновление функций, и компания внедрила изменение, которое дает людям контроль над тем, устанавливать ли обновления функций.

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В прошлом году ряд дефектных драйверов также был загружен через Центр обновления Windows, и такие драйверы повлияли на установку основных обновлений функций. Microsoft выпускает новую функцию, которая, наконец, даст пользователям контроль над драйверами, установленными через Центр обновления Windows.

Начиная с сегодняшнего дня, Windows 10 будет лучше справляться с конфликтами совместимости драйверов, и вы сможете устанавливать драйверы для вашего процессора, клавиатуры, мыши, графики и других устройств.

Microsoft заявляет, что производители драйверов смогут публиковать драйверы проще, и это позволит Microsoft раньше выявлять проблемы с драйверами и устранять их до того, как обновление будет выпущено для потребителей.

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Производитель программного обеспечения также настраивает страницу настроек Центра обновления Windows, чтобы включить новую область "Дополнительные обновления". Центр обновления Windows по-прежнему будет автоматически устанавливать множество обновлений драйверов оборудования, но новые дополнительные обновления, которые могут не устанавливаться автоматически, появятся на этой странице необязательных обновлений.

С помощью этой новой функции клиенты и предприятия могут узнать, что будет в обновлениях Windows (драйверы, обновления, не связанные с безопасностью, и другие исправления), чтобы они могли решить, следует ли и как к ним подготовиться.

В связанных новостях Microsoft планирует разрешить партнерам по оборудованию блокировать обновления функций, если в конкретном выпуске Windows 10 возникают конфликты совместимости с драйверами на ПК. Другими словами, партнеры по оборудованию смогут запрашивать блоки для обновлений, если они знают, что есть проблема с драйвером.

В течение периода блокировки корпорация Майкрософт не будет предлагать обновление функции Windows 10 ни на один компьютер, на котором установлен несовместимый драйвер.

Напомним, ранее сообщалось, что новое обновление Windows лишает пользователей звука и интернета.