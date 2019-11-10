Microsoft изменит внешний вид Проводника в Windows

Обновление Проводника коснется версии Windows 10X.

В последние несколько лет Microsoft уделяла мало внимания Проводнику. Из значимых изменений за минувшее десятилетие можно назвать разве что ленточный интерфейс, тёмную тему и обещанное улучшение поиска в Windows 10 November 2019 Update. Но, как сообщается, это скоро изменится.

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В будущей версии Windows 10X появится «Современный проводник», который будет больше подходить актуальной ОС. Пока неясно, будет ли он создан с нуля или в Редмонде попросту модифицируют существующее решение. В любом случае, это будет приложение, рассчитанное под сенсорные экраны. То есть с более крупными элементами и другими аспектами.

Можно предположить, что именно в этой версии появятся давно ожидаемые вкладки, которые пока реализованы только сторонними приложениями. Не исключено появление и двух панелей. В любом случае, «Проводник» уже давно нуждается в обновлении.

В дополнение к новому Проводнику, Microsoft также готовит значительные улучшения для быстрых настроек, которые в настоящее время находятся в Центре поддержки Windows 10. Они позволят интуитивно управлять системой и быстро получать доступ к основным настройкам, таким как Wi-Fi, Bluetooth, яркость экрана, включение режима полёта и так далее.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном скором появлении Windows 10X на ноутбуках. Правда, точной даты пока нет, но, вероятно, это произойдёт сразу после релиза.

Напомним, ранее сообщалось, что для Windows 10 вышли обновления, ускоряющие работу системы.