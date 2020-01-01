Xiaomi Mi 10 Pro распродали всего за 55 секунд

Продано более 200 млн смартфонов.

Xiaomi открыла продажи нового флагмана Mi 10 Pro. Всего за 55 секунд была распродана вся партия. Тем самым был побит их собственный рекорд - 14 февраля Xiaomi Mi 10 расхватали за минуту.

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Известно, что в общем компания продала смартфонов на 28,6 млн долларов.

В интервью после окончания конференции по запуску новых смартфонов, касающейся производственных мощностей серии Mi 10, глава компании Лэй Цзюнь сказал, что сборка телефонов была запущена за месяц до старта продаж, и производственных мощностей было достаточно. Тем не менее, возобновление работы завода в феврале было отложено из-за коронавируса, и поставки будут ограничены в ближайшие неделю или две.

По сравнению с Xiaomi 10, видеосистема и аудиосистема Xiaomi Mi 10 Pro являются абсолютно инновационными. В дополнение к 108-мегапиксельной основной камере, она также оснащена классическим портретным объективом с 2-кратным оптическим зумом, супер телеобъективом с 10-кратным гибридным зумом и 20 Мп супер широкоугольным объективом, дополненным более сложным алгоритмом обработки. Xiaomi 10 Pro занял первое место в тесте DXOMARK с общим рейтингом 124 балла.

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Что касается звука, Xiaomi Mi 10 Pro оснащен симметричными двойными стереодинамиками и двумя линейными динамиками. За звук смартфон также получил высший балл в тесте DXOMARK, тем самым став лучшим смартфоном в мире с лучшей камерой и звуком.

В настоящее время дата новых продаж Mi 10 Pro не была объявлена. Xiaomi Mi 10 снова появится в продаже 21 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что появились первые снимки на камеру смартфона 108 Мп от Xiaomi.