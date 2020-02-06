Появились первые снимки на камеру смартфона 108 Мп от Xiaomi
Фото сделал глава Xiaomi.
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Гендиректор Xiaomi Лу Вейбин выложил в китайской соцсети Weibo снимки, сделанные на камеру в 108 Мп. Эксперты предполагают, что фото сделаны на смартфон Xiaomi Mi 10, который должны представить на следующей неделе.
Хоть по снимкам в соцсети трудно понять, насколько детальным получается фото, но второе фото с приближенными объектами показывает, насколько четкими они получаются.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Китае решили провести презентацию в онлайн-режиме.
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