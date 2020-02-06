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Появились первые снимки на камеру смартфона 108 Мп от Xiaomi

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Фото сделал глава Xiaomi.
Фото на камеру 108 Мп
Фото на камеру 108 Мп
weibo

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Гендиректор Xiaomi Лу Вейбин выложил в китайской соцсети Weibo снимки, сделанные на камеру в 108 Мп. Эксперты предполагают, что фото сделаны на смартфон Xiaomi Mi 10, который должны представить на следующей неделе.

Фото на камеру 108 Мп
Фото на камеру 108 Мп
weibo

Хоть по снимкам в соцсети трудно понять, насколько детальным получается фото, но второе фото с приближенными объектами показывает, насколько четкими они получаются.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Китае решили провести презентацию в онлайн-режиме.

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Теги: Xiaomi, Xiaomi Mi 10, 108 Мп
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