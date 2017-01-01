Xiaomi назвала дату презентации MIUI 11 и смартфонов с 5G

Компания может также показать телевизор c 8K.

Презентация Xiaomi пройдет 24 сентября, сообщает Gizmochina. Компания подтвердила, что на мероприятии представят два новых смартфона с поддержкой 5G — Mi 9 Pro и Mi MIX.

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Mi 9 Pro станет улучшенной версией осеннего флагмана Mi 9. Главной новой «фишкой» станет поддержка 5G-сетей, по слухам, это будет самый дешевый на рынке смартфон для сетей пятого поколения.

Пока точно не известно, как называется второй флагман — Mi MIX 4 или MIX Alpha. Он станет первым смартфоном с камерой на 108 Мп. Еще будет дисплей с минимальными рамками, процессор Snapdragon 855+ до 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной флэш-памяти.

Еще на презентации должны показать финальную версию оболочки MIUI 11 с новым дизайном и технологией передачи данных, разработанной совместно с Oppo и Vivo. В качестве бонуса представят первый 8K-телевизор от Xiaomi — линейку Mi TV Pro.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi показала самую быструю зарядку с воздушным охлаждением.