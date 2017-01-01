Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Xiaomi показала самую быструю зарядку с воздушным охлаждением

Комментариев: 0
Мощность зарядки - 30 Вт.
Беспроводная зарядка
Беспроводная зарядка
ixbt.com

Компания Xiaomi представила на пресс-конференции первое зарядное устройство, которое использует новую технологию беспроводной зарядки Mi Charge Turbo мощностью 30 Вт. 

Читай также: Названы смартфоны с самой быстрой зарядкой

По словам производителя, это самое быстрое беспроводное зарядное устройство на рынке.  Зарядка использует архитектуру 4:1, что позволяет повысить мощность до 30 Вт. Такая схема позволяет меньше терять энергии впустую по сравнению с 20-ваттной зарядкой текущего флагманского смартфона Mi 9 с архитектурой 2:1. 

Беспроводная зарядка
Беспроводная зарядка
ixbt.com

Такая зарядка сможет без проводов зарядить аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч до 50% за 25 минут и за 69 минут — полностью. Зарядка выполнена в вертикальном форм-факторе, предусмотрен вентилятор для дополнительного охлаждения. 

Как отметила компания, поддержка такой технологии появится в новом смартфоне Xiaomi 9 Pro 5G, чей анонс ещё только ожидается. 

Также сообщается, что Xiaomi уже тестирует 40-ваттную версию технологии.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi готовит самую быструю беспроводную зарядку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Xiaomi, зарядка, беспроводная зарядка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь