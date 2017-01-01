Xiaomi показала самую быструю зарядку с воздушным охлаждением

Мощность зарядки - 30 Вт.

Компания Xiaomi представила на пресс-конференции первое зарядное устройство, которое использует новую технологию беспроводной зарядки Mi Charge Turbo мощностью 30 Вт.

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По словам производителя, это самое быстрое беспроводное зарядное устройство на рынке. Зарядка использует архитектуру 4:1, что позволяет повысить мощность до 30 Вт. Такая схема позволяет меньше терять энергии впустую по сравнению с 20-ваттной зарядкой текущего флагманского смартфона Mi 9 с архитектурой 2:1.

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Такая зарядка сможет без проводов зарядить аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч до 50% за 25 минут и за 69 минут — полностью. Зарядка выполнена в вертикальном форм-факторе, предусмотрен вентилятор для дополнительного охлаждения.

Как отметила компания, поддержка такой технологии появится в новом смартфоне Xiaomi 9 Pro 5G, чей анонс ещё только ожидается.

Также сообщается, что Xiaomi уже тестирует 40-ваттную версию технологии.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi готовит самую быструю беспроводную зарядку.