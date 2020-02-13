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Самая лучшая камера: Xiaomi Mi 10 Pro возглавил рейтинг DxOMark

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Китайский флагман попал на первое место в рейтинге по качеству камеры и звуку.
Xiaomi Mi 10 Pro возглавил ТОП
Xiaomi Mi 10 Pro возглавил ТОП
dxomark.com

Лаборатории DxOMark освежила свой рейтинг мобильных камер, протестировав новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro. Проверялась как камера, так и звук. 

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На данный момент Xiaomi Mi 10 Pro находится на первом месте рейтинга DxOMark. Официально он является самым лучшим камерофоном и лучшим среди телефонов по качеству записи и воспроизведению звука.

Во время теста специалисты проверили возможности камеры смартфона, поставив ему 134 балла за качество снимков и 04 балла за качество съемки. Общий результат - 124 балла.

Напомним, смартфон использует 108-мегапиксельную матрицу Samsung. Так что, возможно, после тестирования нового Galaxy S20 Ultra рейтинг изменится.

Что касается звукового теста, в нем Xiaomi Mi 10 Pro набрал 77 баллов за качество воспроизведения звука и 71 балл за качество записи. Общий балл - 76. В итоге, смартфон также возглавил рейтинг среди смартфонов по качеству звука. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, снятое на Xiaomi Mi 10 Pro.

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Теги: Xiaomi Mi 10 Pro, DxOMark
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.02.2020, 11:22
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а в это время тупорылые не винимают член изо рта, старательно насасывая на новый огрызок...
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