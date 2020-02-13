Самая лучшая камера: Xiaomi Mi 10 Pro возглавил рейтинг DxOMark

Китайский флагман попал на первое место в рейтинге по качеству камеры и звуку.

Лаборатории DxOMark освежила свой рейтинг мобильных камер, протестировав новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro. Проверялась как камера, так и звук.

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На данный момент Xiaomi Mi 10 Pro находится на первом месте рейтинга DxOMark. Официально он является самым лучшим камерофоном и лучшим среди телефонов по качеству записи и воспроизведению звука.

Во время теста специалисты проверили возможности камеры смартфона, поставив ему 134 балла за качество снимков и 04 балла за качество съемки. Общий результат - 124 балла.

Напомним, смартфон использует 108-мегапиксельную матрицу Samsung. Так что, возможно, после тестирования нового Galaxy S20 Ultra рейтинг изменится.

Что касается звукового теста, в нем Xiaomi Mi 10 Pro набрал 77 баллов за качество воспроизведения звука и 71 балл за качество записи. Общий балл - 76. В итоге, смартфон также возглавил рейтинг среди смартфонов по качеству звука.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, снятое на Xiaomi Mi 10 Pro.