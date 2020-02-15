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Видео дня: Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародия) и Евровидение 2020

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В тренде - ТВ-шоу и пародийное видео.
Видео дня: Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародия) и Евровидение 2020

Евровидение 2020. Национальный отбор. Второй полуфинал от 15.02.2020

Восьмерка участников будет бороться за прохождение в финал. Жюри предстоит сделать нелегкий выбор, ведь все артисты работают в разных жанрах. Какое решение они примут во втором полуфинале, сложно предугадать.

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Хип-хоп трио FO SHO, дуэт TVORCHI и певица GARNA еще не слишком известны широкой публике, но своим необычным звучанием быстро покорят зрителей Национального отбора 2020. David Axelrod и Александр Порядинский будут брать мощным вокалом и опытом, а MOONZOO в сотрудничестве с американцем F.M.F. Sure – качественным западным саундом. Темные лошадки вечера – Элина Иващенко и KHAYAT, чьи армии фанатов могут легко решить их судьбу своей невероятной поддержкой.

Кто же попадет в финал? Смотрите во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение 2020 

Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)

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Пародийный клип от канала SILIRADA был посвящен 14 февраля. В ролике снялись украинские блогеры Юля Верба и Дима Варварук.

За четыре дня клип набрал почти четыре миллиона просмотров.

Напомним, ранее в тренды попали 13 причесок на День Св. Валентина и Купили авто из частной коллекции.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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