Видео дня: LITTLE BIG - GO BANANAS и Финал Лиги смеха

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LITTLE BIG - GO BANANAS

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Поп-рейв-группа Little Big выпустила мини-альбом «Go Bananas» и клип на заглавный трек с него. В релизе пять треков, среди них — «Rock-Paper-Scissors», клип на который появился в сети в конце октября.

В видео участники группы странно танцуют при безумных обстоятельствах или попадают в абсурдные ситуации (в какой‑то момент, например, их кормит хлебом гигантский голубь с человеческими руками). По этому поводу в соцсетях запущен челлендж #gobananas — пользователям предстоит показать свои движения под трек «Go Bananas».

Новый Чемпион - ФИНАЛ ЛИГИ СМЕХА

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Лига Смеха 2019 Финал 5-го сезона - Полный выпуск от 15 ноября. В выпуске: Презентация игры от Евгения Кошевого, Тест на внимательность от Джокера, Виталька кадрит Полякову, Кастинг страшненьких подружек, Артур Пирожков - Алкоголичка (ПАРОДИЯ), Пародия на Ветераны Космических Войск от Наш Формат, Вопросы к парикмахеру Кошевого, Танцы со Скрипкой, Расстроенная гитара Бабкина.

Напомним, ранее в тренды попали Егор Крид - Ветер перемен и Хата на тата 8 сезон.