Видео дня: A$AP Rocky - Babushka Boi и Танцы со звездами. 6 сезон

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A$AP Rocky - Babushka Boi

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У A$AP Rocky вышел трек "Babushka Boi", который он исполняет на концертах ещё с начала этого года.

Судя по тексту, песня родилась в качестве ответа жёлтой прессе, которая строила много догадок на тему того, почему Rocky стал везде появляться в babushka — так на Западе называют косынки русских бабушек. Особую популярность набрала теория о том, что Rocky получил рану лица и так скрывает шрамы.

1 неделя - Танцы со звездами. 6 сезон

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Первый прямой эфир "Танцев со звездами": пожар от Ани Ризатдиновой, танец Людмилы Барбир под ливнем и страсть на паркете от Нади Матвеевой. В этом сезоне вас ждет долгожданное возвращение Дмитрия Дикусара, который десять лет назад принимал участие в шоу в паре с Ириной Билык. Именно тогда на паркете завязались их романтические отношения, а сегодня Дима выйдет на паркет с принцессой юмора – Викторией Булитко. Оценивать танцевальные постановки будут всемирно известный хореограф Франсиско Гомес, король бального танца Влад Яма, и муза шоу, украинская прима-балерина Екатерина Кухар.

Напомним, ранее в тренды попали Хата на тата и клип Тины Кароль.