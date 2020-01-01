Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: 13 причесок на День Св. Валентина и Купили авто из частной коллекции

Комментариев: 0
В тренде - полезные советы и автоэксперимент.
Видео дня: 13 причесок на День Св. Валентина и Купили авто из частной коллекции

13 милых причесок и макияжей на День Св. Валентина

Читай также: Видео дня: Самые необычные внедорожники всех времен

Инструменты и материалы:
• Губка
• Распечатанное изображение губ
• Маркер
• Ножницы
• Валик
• Акриловый лак
• Глиттер
• Фоамиран
• Заколка
• Термоклей
• Стразы
• Палочки для суши
• Акриловые краски
• Обруч
• Шпильки для волос
• Перья
• Воздушный пластилин
• Прозрачный лак для ногтей

Купили авто из частной коллекции

Читай также: Видео дня: Егор Крид - Ветер перемен и Хата на тата 8 сезон

Блогер Жекич Дубровский с командой копит на Феррари, покупая авто и перепродавая их дороже. На этот раз они нашли Мерседес W114 70-х годов, который простоял на месте более 10 лет. 

Получится ли у блогеров восстановить этот раритет?

Напомним, днем ранее в тренды попали Дудь про ВИЧ и 6 лайфхаков за 0 рублей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

 

 

Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь