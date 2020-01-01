Видео дня: 13 причесок на День Св. Валентина и Купили авто из частной коллекции

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13 милых причесок и макияжей на День Св. Валентина

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Инструменты и материалы:

• Губка

• Распечатанное изображение губ

• Маркер

• Ножницы

• Валик

• Акриловый лак

• Глиттер

• Фоамиран

• Заколка

• Термоклей

• Стразы

• Палочки для суши

• Акриловые краски

• Обруч

• Шпильки для волос

• Перья

• Воздушный пластилин

• Прозрачный лак для ногтей

Купили авто из частной коллекции

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Блогер Жекич Дубровский с командой копит на Феррари, покупая авто и перепродавая их дороже. На этот раз они нашли Мерседес W114 70-х годов, который простоял на месте более 10 лет.

Получится ли у блогеров восстановить этот раритет?

Напомним, днем ранее в тренды попали Дудь про ВИЧ и 6 лайфхаков за 0 рублей.