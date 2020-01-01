Видео дня: 13 причесок на День Св. Валентина и Купили авто из частной коллекции
13 милых причесок и макияжей на День Св. Валентина
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Инструменты и материалы:
• Губка
• Распечатанное изображение губ
• Маркер
• Ножницы
• Валик
• Акриловый лак
• Глиттер
• Фоамиран
• Заколка
• Термоклей
• Стразы
• Палочки для суши
• Акриловые краски
• Обруч
• Шпильки для волос
• Перья
• Воздушный пластилин
• Прозрачный лак для ногтей
Купили авто из частной коллекции
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Блогер Жекич Дубровский с командой копит на Феррари, покупая авто и перепродавая их дороже. На этот раз они нашли Мерседес W114 70-х годов, который простоял на месте более 10 лет.
Получится ли у блогеров восстановить этот раритет?
Напомним, днем ранее в тренды попали Дудь про ВИЧ и 6 лайфхаков за 0 рублей.
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