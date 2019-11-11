Видео дня: Егор Крид - Ветер перемен и Хата на тата 8 сезон

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Егор Крид - Ветер перемен (2 раунд 17ib)

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Исполнитель опубликовал видео, которое было создано для второго раунда на 17 независимый баттл.

"1 раунд выиграл по народному голосованию, но судьи душат и ставят 22 бала из 25. Не знаю пойду ли я дальше в 3 раунд, так как времени не хватает. Моя цель была помочь возродить онлайн баттлы и привлечь максимальное количество поклонников и артистов. Справился ли я с задачей? Решать вам", - написал Крид.

Виталий Резников – Хата на тата 8 сезон. Выпуск 10 от 11.11.2019

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В шоу Хата на тата 8 сезоне выпуске 10 от 11.11.2019 смотрите перевоспитание Виталия Резникова. Мужчина работает автоинструктором, а после тяжелого дня любит припарковаться на диване перед телевизором. Папка уверен, если он зарабатывает деньги и обеспечивает семью, то хозяйством и воспитанием детей должна заниматься жена. Но программа Хата на тата 2019 даст возможность Вере отдохнуть и расслабиться и отправит ее на заслуженный отдых во Львов. Пока мамы не будет, Виталька должен успеть помочь Родиону устроить первое свидание, провести футбольный матч с Егором, подтянуть технику чтения Анастасии, а также научиться танцевать сальсу.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ревизор в Каменец-Подольском и Танцы со звездами - 12 неделя.