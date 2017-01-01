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Видео дня: Самые необычные внедорожники всех времен

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В тренде - развлекательное видео и политика.

Самые необычные ВНЕДОРОЖНИКИ Всех Времен

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Люди любят бездорожье, и их опыт, как правило, не уступает автомобилю, на котором они ездят. Наверное, поэтому некоторые люди создают самые безумные и самые дикие внедорожные машины, которые вы когда-либо видели. Некоторые машины предназначены для военных, а некоторые - для таких, как я и ты. MAD MOUSE нашли несколько действительно крутых внедорожников.

Дадим России пи*ды вместе 

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На канале Вечер с Яниной Соколовой появилось новое видео, которое набрало более 120 тысяч просмотров менее чем за сутки.

"Ватные ж...💨 должны гореть ярко 🔥 Борьба с российской пропагандой - это наше с вами общее дело❤️", - сказано в описании видео.

Напомним, ранее в тренды попали "Прожарка" Данилы Поперечного и 40 pапрещенных вещей с AliExpress.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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