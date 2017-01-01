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Видео дня: "Прожарка" Данилы Поперечного и 40 pапрещенных вещей с AliExpress

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В тренде - развлекательный контент.

"Прожарка" Данилы Поперечного. Специальный гость - Егор Крид, Эльдар Джарахов

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Собиратель «Ледового» и блогер-провокатор лицом к лицу встретился с жёсткими шутками в свой адрес. Заклятый «приятель» Егор Крид и бро Эльдар Джарахов тоже воспользовались возможностью поджечь кресло под Даней Поперечным!

40 ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕЙ С ALIEXPRESS

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Чего только не найдешь в магазине АлиЭкспресс. Блогеры из AliShoW протестировали микро-револьвер, магнит с пультом, кастет для отбивки мяса, арбалет, флешка-убийца и многое другое.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ольга Бузова х Фёдор Смолов и Егор Крид - Сердцеедка.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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