Видео дня: Дудь про ВИЧ и 6 лайфхаков за 0 рублей
ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят / вДудь
Читай также: Видео дня: Откуси, лизни или ничего челлендж и Учу мама слэнгу
Выпуск, который вы сейчас увидите, был сделан для того, чтобы этого незнания стало меньше. Как ВИЧ может оказаться у вас? Могут ли люди с ВИЧ рожать здоровых детей? Можно ли иметь ВИЧ и жить полноценной жизнью до самой старости? Почему уроки полового воспитания в школах — необходимы? В общем, ликбез для тех, кто не в теме.
6 ЛАЙФХАКОВ ЗА 0 РУБЛЕЙ
Читай также: Видео дня: MONATIK - Каждый раз и Зашкварные истории
Блогеры из GopherVid показали идеи и самоделки, которые можно реализовать за 0 рублей. И нет - это не идеи, по типу "выжить за 0 рублей". Это просто лайфхаки, но очень дешевые. Рецепты, самоделки, идеи, diy - все тут.
Напомним, днем ранее в тренды попали Артем Семенов— "Лебединая верность" и Скрыпин против Лукаш.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил
НАДЕЮСЬ, ЭПИДЕМИЯ, ПРО КОТОРУЮ НЕ ГОВОРЯТ, ВЫКОСИТ К ЕБЕ...НЯМ ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ КАЦАПСТАНА!