Видео дня: Дудь про ВИЧ и 6 лайфхаков за 0 рублей

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ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят / вДудь

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Выпуск, который вы сейчас увидите, был сделан для того, чтобы этого незнания стало меньше. Как ВИЧ может оказаться у вас? Могут ли люди с ВИЧ рожать здоровых детей? Можно ли иметь ВИЧ и жить полноценной жизнью до самой старости? Почему уроки полового воспитания в школах — необходимы? В общем, ликбез для тех, кто не в теме.

6 ЛАЙФХАКОВ ЗА 0 РУБЛЕЙ

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Блогеры из GopherVid показали идеи и самоделки, которые можно реализовать за 0 рублей. И нет - это не идеи, по типу "выжить за 0 рублей". Это просто лайфхаки, но очень дешевые. Рецепты, самоделки, идеи, diy - все тут.

Напомним, днем ранее в тренды попали Артем Семенов— "Лебединая верность" и Скрыпин против Лукаш.