Apple запатентовала новые смарт-часы с Touch ID

Новое поколение Apple Watch получит оптическую систему.

На прошлой неделе Apple подала патентную заявку под названием"«Патент Apple сообщает о том, что цифровая корона Apple Watch была исключена и заменена на оптическую систему". Другими словами, появится новые Apple Watch следующего поколения с поддержкой Touch ID.

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7 февраля 2020 года Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало эту патентную заявку Apple. Патент показывает, что гигант из Купертино работает над новыми Apple Watch, которые сделают головку завода носимых устройств более полезной благодаря добавлению поддержки сканера отпечатков пальцев Touch ID.

Согласно патенту Apple, боковая поверхность умных часов будет иметь прозрачную крышку рядом с датчиками изображения, которые будут расширяться через заводную головку часов. Этот механизм обеспечит биометрическую защиту носимого продукта или, другими словами, безопасность Touch ID. Механизм расположен под основным дисплеем Apple Watch, а также имеет поверхность для передачи света и восприятия изображения.

Описание патента Apple gizmochina.com/

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Изображения показывают, что для ввода отпечатка пальца с пальцев пользователя необходимо поместить его на круглую поверхность головки завода и повернуть ее. Это означает, что это не простой сенсорный ввод, а скользящее действие на головке завода. Это интересная функциональность, которую компания может добавить в будущих версиях своих Apple Watch, что также сделает популярные носимые устройства более безопасными.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала новый дизайн умных часов.