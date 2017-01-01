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Apple запатентовала новый тип наушников

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Такие наушники позволяют измерять пульс и температуру.
Патент на наушники
Патент на наушники
9to5mac.com

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Компания получила патент на универсальные AirPods, оба наушника которых одновременно подходят и к правому, и к левому уху. Материал наушников может быть мягким, предполагают журналисты.

При помощи биометрических датчиков устройство сможет измерять температуру тела и следить за пульсом, говорится в документе.

По мнению журналистов The Verge, новые наушники помогли бы компании сделать продукт для всех пользователей: нынешние AirPods за $160 по форме подходят не всем. Кроме того, если оба наушника будут универсальными, их будет проще заменить при поломке или потере одного из них.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовал новый дизайн iPhone.

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Теги: Apple, наушники, патент
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